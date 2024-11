En un video que circula por redes sociales, se conoce el caso de una mujer que fue atacada y robada en un taxi.

Según relata la mujer, ella decidió coger un taxi, pues el servicio por plataforma estaba bastante demorado.

La mujer se subió al taxi, le explicó al conductor donde era su destino y empezó a hablar con su amiga por el celular-.

A pocos metros de llegar a su destino, del baúl del carro , salió un hombre «Me cogió del cuello y me dijo infinidad de groserías» dijo la mujer llorando.

La joven intento abrir la puerta del pasajero para arrojar su celular, pero los agresores la siguieron atacando y la despojaron de sus pertenencias.

Físicamente la mujer no sufrió ningún daño «Agradezco a Dios que no me hicieron nada más»(…)»Estaban armados, y no sabía qué podían hacerme». puntualizó la mujer.

La mujer quiso dar a conocer su caso para que nadie más pase por lo mismo, «Hago este video para que mis amigos, mis allegados y las personas que me conocen no cometan el mismo error que yo cometí».

Por ultimo la chica afectada le pidió a sus amigos y conocidos no tomar nunca más en un taxi.

«Por favor, amigos, familiares, conocidos, nunca jamás tomen un taxi en la calle. Aprendan de mi irresponsabilidad y eviten exponerse a situaciones de riesgo como la que yo viví».

