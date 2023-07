«Alerta» Juan Ricardo Lozano rueda película con Antonio Banderas

Juan Ricardo Lozano el humorista colombiano más conocido como «Alerta» y quien se ganó el corazón como el «Cuenta Huesos», llega a Hollywood en un papel protagónico al lado de Antonio Banderas.

«Muy calladito» como afirmó la Negra Candela Graciela Torres en las redes sociales, «Alerta» Juan Ricardo Lozano, viajó a los Estados Unidos para rodar una película al lado del mismísimo Antonio Banderas. Aunque se desconoce el papel que hará, seguramente tiene una importancia en su hoja de vida al sacar una de las facetas como actor. «La Vengaza del Moro» posible título antes de salir comercialmente con otro seguramente, se rueda actualmente en Indiana USA donde su papel es determinante porque es el amigo de Banderas que le ayuda a la vengarse.

