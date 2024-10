Resumen: Aleks Syntek genera polémica al tirar al inodoro el disco de Karol G en un podcast. El cantante mexicano Aleks Syntek no se guardó nada en su reciente participación en el podcast "+Pedido" conducido por Gabo Ramos. En una dinámica donde debía decidir qué discos se quedaban en su colección personal y cuáles iban al sanitario, Syntek sorprendió a todos al tirar al inodoro el disco "Mañana será bonito" de la reconocida reguetonera colombiana Karol G. Syntek, quien ha expresado en el pasado su poca afinidad por el reggaetón, argumentó que la música de Karol G "no era de su gusto" pero que la respetaba por el éxito que tiene entre los jóvenes.

Aleks Syntek «tira al sanitario la música» de Karol G y se convierte en tendencia por ser sincero sobre lo que piensa de la artista.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Fue en «El podcast + pedido» de presentador Gabo Ramos quien invitó a Aleks Sytek a participar en una dinámica. La idea era quedarse o mandar al sanitario algunos álbumes de artistas mexicanos y extranjeros. Esperando su opinión de lo que pensaba de ellos y su música. Para terminar con la incógnita qué discos se quedarían en su colección personal.

En la amena charla musical de Gabo Ramos, Aleks fue abordado sobre su opinión otros Cds. Los elegidos»Dulce beat» de Belanova, «1989» de Taylor Swift, «Bocanada» de Gustavo Cerati, «Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea» de Zoé y «Pies descalzos» de Shakira. Con su visión Syntek, elogió los trabajos propuestos y entre ellos de la barranquillera. Una aclaración del Aleks Syntek es que «nunca dijo que haría una fundación contra el reggaetón como se dijo». Lo interpretaron mal, ya que «lo que él pretende es que se cree una fundación que apoye artistas emergentes de diferentes géneros».

Aleks Syntek habló de Karol G

«El Sin Teclados» origen real de su nombre, no tuvo pelos en la lengua para expresar que la música de Karol G no era de sus afectos pero si de los «chavos» con respeto. Hasta ahí todo estaba normal pero cuando Aleks Syntek en la dinámica de con cual música se quedaba, tiró el cd de»Mañana Será Bonito» al baño del set del podcast ahí se volvió tendencia. Pero no solo lo hizo con ella también otros artistas fueron «vaciados» en el excusado (sanitario).

En esa dinámica de «El podcast + pedido» habló también de los «Corridos Tumbados» pero no los rechaza solo que nunca por ahora no le interesa. Sin duda, la participación de Aleks Syntek en «+Pedido» ha dado mucho de qué hablar, dejando claro que el cantante no tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si son controvertidas.