Alejandro Sanz anuncia nuevas canciones para el año que viene

in

Sevilla, 16 nov (EFE).- El cantante Alejandro Sanz ha anunciado que está trabajando en nuevos temas que pueden ver la luz a principios del año que viene y que proyecta un nuevo álbum.

Antes de participar esta noche en la gala de los premios Latin Grammy en Sevilla, Sanz se ha mostrado feliz y ha dicho que "todo el mundo se ha volcado" para que esta gala salga lo mejor posible, algo de lo que se siente "orgulloso".

"La que hemos liado entre todos", ha dicho a los periodistas.

El cantante, que está nominado a la grabación del año por 'Correcaminos' y a la canción del año por 'NASA', junto a Camilo, ha reconocido que todavía le pone "un poquito nervioso" participar en una gala como esta.

Preguntado por su estado anímico, después de que el pasado mayo reconociera que esta "triste y cansado", el cantante se ha limitado a señalar: "Muy bien, ya estamos en ello".

Sanz publicó en sus redes sociales un mensaje que generó tanta preocupación como apoyo por parte de sus seguidores y compañeros de profesión: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar" .

Por: EFE