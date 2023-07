La Parapsicología sigue siendo un tema agridulce para muchas personas, pues lastimosamente sigue habiendo muchas personas que se quieren aprovechar del desespero de los demás al verse en una situación de terminar una relación, al verse llenos de deudas y querer recibir un poco de suerte. Pues hay muchos casos donde existe el abuso de confianza en todos los ámbitos de servicios profesionales. Imagínate que llegas a tu casa súper tranquilo y tu pareja te dice que desea terminar la relación y tú desesperado acudes a alguien que supuestamente te va a ayudar, pero lo primero que hace es acosarte por dinero, quizás tú en el desespero no veas esto, pero en muchos casos, no solo pierdes tu pareja, sino tu dinero, y la frustración junto a la depresión se convierte en un problema mayor.

Hay casos peores y súper documentados donde el abuso llega al punto que se extorsiona a la persona y es el caso de muchos y miles que recurren a los servicios de brujería y demás servicios relacionados.

Por eso la meta más grande de Alejandro es sanar al mundo. Para ello lleva 10 años en su profesión de parapsicólogo. Él ha sido alguien afortunado, pues ha fabricado su propia fortuna en muchos aspectos; pasó de ser el típico niño que nadie le prestaba atención, no tenía ni para una media mañana, ahora a ser un influencer de los endulzamientos; una persona que no le falta nada y antes le sobra; y sobre todo el favorito de las mujeres, lastimosamente en su corazón ya hay una favorita. Su actual pareja.

Es así como Alejandro con el ejemplo plasma su meta de sanar el mundo, pues él demuestra que se puede tener una sana relación de pareja, sin tener que enseñar a su pareja como si fuera una muñeca de juguete, en redes, siendo recomendado por infinidad de influencers importantes, muchos de ellos verificados por Instagram por sus millones de seguidores, y que por supuesto no son investigados por la SIC por publicidad engañosa, por publicar personas que son solo conocidas por aprovecharse de la necesidad, y por sobre todo ofrecer productos que no cumplen las expectativas. En redes no es difícil encontrarlos y mucho menos pasar de alto sus malos comentarios.

Pero Alejandro a diferencia de muchos es alguien que en redes es súper recomendado, siempre hay buenos comentarios sobre él, las personas se siguen sumando a la ola de sanados por Alejandro, ganadores con Alejandro y muchos más beneficios que él ofrece. Es tan difícil encontrar un mal comentario sobre él como encontrar un solo buen servicio que ofrezcan muchos influencers, hoy día investigados por Superintendencia de Industria y Comercio por falsas promociones.

Por eso Alejandro no se codea con ellos, no le gusta que se aprovechen de sus seguidores solo para lucrarse, es más, esa enfermedad la quiere curar él; la de querer que todos en redes vean un mundo que no existe, que la gente vida de espejismos y no sepan que es la verdadera felicidad, pues él sabe que estos señores que en sus historias se ven con coches lujosos, con mujeres sumisas que promocionan como juguetes, no son felices.

Pues él ve más felicidad en un hogar donde regresa un padre que se lo había llevado una mala vecina con brujería, ve más felicidad en un hogar humilde que gana un premio y monta su negocio en el local del barrio para sacar adelante a su familia y pagar sus deudas, eso es la verdadera felicidad, es la verdadera sanación.

Ese es el mundo que aspira Alejandro un mundo sanado. Un mundo donde no sean los coches de lujo o la más operada tu meta, sino un hogar bonito, una familia que se apoya y gente con ganas de aportar más allá que apariencias.

Por eso Alejandro quiere sanar el mundo. Mira sus pasos en su Instagram @embrujodeamorco y contáctalo en su WhatsApp personal si quieres sanar tu hogar, tu economía o tu salud: wa.me/573246843490.

Vea más noticias de Medellín.