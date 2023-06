‘La saca del estadio’: Alejandro Madrid es el salvavidas para esas personas en problemas

in

Este sábado es muy importante para muchos ya que juegan la final del Futbol Profesional Colombiano; Millonarios y Nacional, dos equipos, que se disputan el trofeo de ser el mejor. Pero hay alguien que ya ha ganado ese título en su ámbito. Alejandro Madrid. Podríamos contar la historia de siempre que encanta a todos, surgió de la nada y ahora es el Parapsicólogo número uno de Colombia, pero no es el caso. Nunca ha querido ostentar ese título del que se sostienen influencers famosos o personas con complejo de inferioridad. Él siempre ha tenido claro quién es y de donde viene, sin tener que recurrir a sofisma de humildad.

Hoy hablaremos de su biografía, y quién es él. Alejandro desde muy joven estuvo muy interesado en el mundo de la Parapsicología, siempre destacó como el mejor de su clase e incluso por su paso por diferentes Universidades, como la Universidad de Antioquia, fue el número uno, gracias a su dedicación en todo. Pues no descansaba hasta ver completado lo que se le asignaba. Conoció desde la persona más humilde y talentosa, hasta el más privilegiado y capaz; con los cuales hizo amistad hasta que ellos no lo sintieron más como alguien necesario en sus vidas.

Por ejemplo, nos cuenta de su paso por la Universidad de Antioquia, él siempre observó compañeros de los más variopintos, a los que quiso ayudar, pero sentía que desde la Química Farmacéutica no podía hacerlo, había cosas más profundas que la lógica de hoy entendida por el ser humano, no le ayudaba a comprender. Por ejemplo, recuerda con cariño un compañero que siempre buscaba llamar la atención de sus compañeras, y todo debido a un conflicto sin resolver con su madre, pero eran tiempos de inexperiencias en los que no le podía ayudar. También conoció a alguien que se movía en altas esferas sociales gracias a su apellido, con el que se llevó muy bien desde el inicio, perteneciente a clubes sociales de gran importancia, con el que compartió muchas noches, en las que trató de comprenderlo y aprendió algo esencial de ambos; son humanos, sin importar su estrato social.

Y es por eso es que su servicio actual va enfocado a ayudar a todos, vengan de donde vengan. Pues Alejandro comprende que todos son humanos independientemente sean quienes sean. Por eso siempre procuró más allá de una imagen, obtener conocimiento más allá del entendimiento humano. En este caso sobre temas de astrología, videncia, tarotlogía, espiritismo y otros que él define como ciencia que aún no comprendemos. Pues no hay diferencia entre una computadora cuántica y la capacidad de un espíritu a interactuar con el tiempo como una dimensión y no como un limite humano. Y es por esta razón que él como Parapsicólogo logra que tú recuperes a tu ser amado o ganes chance o lotería de manera tan increíble que parece un milagro, pero en realidad es algo científico comprobable mediante los miles de testimonios que acompañan su labor.

No estamos hablando de la segunda venido del Mesías al mundo, pero si de alguien que por fin puede dar solución a muchas problemáticas que aquejan a muchas a personas. Amor, dinero y salud. Él sabe cómo solucionar estos temas cuando muchos tiran la toalla o no son capaces de hallar una solución plausible.

En su carrera ha entregado decenas de premios mayores, no por nada la lotería de Medellín ha caído tantas veces este año. Tampoco es de extrañar que relaciones de pareja que se creían acabadas regresan, no más es que voltees a ver a tu vecina volviendo con su esposo cuando nadie daba algo por esa relación ya supuestamente acabada.

Pero nosotros como medio periodístico solo nos encargamos de informar, de transmitir todo lo que sucede y es por eso que Alejandro trabaja con tantas personalidades gracias a su ahínco. Pues a él lo recomiendan influencers como Johan Bello, Lajesu, Alexa de la Familia Recocha, Pequeño Kalvin, Baby Stun y Estrato Cero; páginas populares como Para damas oficial y Academias para cabellos en Instagram, y otras personalidades que prefieren el anonimato, pero solo piensen cómo un súper reconocido influencer regresó con su pareja en repetidas ocasiones a pesar de sus fallas amorosas.

Dejamos su Instagram para que observen su labor y testimonios: @embrujodeamorco y también recuerden contactarlo en su Whatsapp donde los atenderá su equipo de trabajo: wa.me/573246843490.

