Alejandro Fernández «nuevo look menos mexicano» y más maquillero tiene divida la opinión de sus fans.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

El cantante mexicano hijo de Vicente Fernández, estrena un nuevo look en sus redes sociales y sus fans hablan que ya no los representa. Con el mensaje en su instagram «Siguiente parada, San Diego. Amor y patria tour 2023 en los Estados Unidos. Ahí los veo en un ratito». Alejandro Fernández, encendió la redes por verse más un modelo de marcas que manito o charro como les gusta. Con un corte juvenil, chaqueta, pantalones de cuero, bolso «Louis Vuitton» y luciendo unos zapatos «Prada» deportivos blancos de suela alta como astronauta. Generó comentarios y tendencia apuntando a que se quitó años, ya no lo sienten muy mexicano porque «parece una vitrina, con todas las marcas puestas», y que su padre lo hubiera regañado. No faltó la que le dijo también que «le encantaba como cantante pero no le gustó su nuevo look y prefiriere sencillo y sin presumir tanto esa moda que dista de su esencia». Queda en el aire si ese post es más una colaboración o ahora es embajador de marcas, que es la tendencia en las celebridades o cantantes como Maluma y J Balvin, entre otros quienes son amigos de las marcas que luce Alejandro Fernández en esta oportunidad.

UN NUEVO LOOK O MODELO DE MARCAS

Lee más noticias de entretenimiento.