¡No fue por el bullying! A Alejandra Azcárate le hackearon su cuenta de Twitter

La semana anterior, se conoció que la cuenta de Twitter de la comediante Alejandra Azcárate, había sido desactivada. Por esto, miles de usuarios especularon que la presentadora lo había cerrado ante los múltiples ataques de los que había sido víctima en redes sociales.

Sin embargo, estas especulaciones resultaron ser falsas, pues la misma Alejandra Azcárate, informó que se trató de un caso de hackeo a su cuenta desde Turquía, y que ya la pudo recuperar.

Además, aprovechó para decirles a sus detractores que se sentía alegre por ver como le dan importancia en las redes sociales.

“A mis detractores, me encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones, suponiendo que me habían amedrentado. Me halaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generar, ya que siempre la sabré capitalizar”, comentó ella en la publicación en la que confirmó el hackeo a su perfil.

Esta fue la publicación de Alejandra Azcárate