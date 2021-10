Durante dos años, un alce tuvo un neumático alrededor del cuello

Después de varios intentos durante los últimos dos años, los oficiales de Vida Silvestre lograron retiraron el neumático que estaba alrededor del cuello de un alce.

En 2019, un oficial de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) se percató de un alce que tenía una llanta atorada en el cuello y desde entonces habían tenido múltiples intentos fallidos.

El ejemplar, un macho de cuatro años y medio y 270 kilogramos de peso, fue visto el sábado por la mañana cerca de Pine Junction, al suroeste de Denver, y se le aplicó un dardo tranquilizante en el lugar, según la Oficina de Parques y Vida Silvestre de Colorado.

Oficiales de la agencia tuvieron que cortarle las astas de cinco puntas para retirarle el neumático, ya que no pudieron cortar la parte de acero de éste.

«Hubiéramos preferido cortar la llanta y dejarle las astas para sus actividades de apareamiento, pero enfrentábamos una situación cambiante y simplemente teníamos que sacarle la llanta de cualquier forma posible», dijo el agente Scott Murdoch.

