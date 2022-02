Alcaldía de Rionegro espera una sanción ejemplar para el presunto asesino de Sofía Cadavid

De cara al fallo judicial que este miércoles, 16 de febrero, emitirá el Juzgado Penal del Circuito de Rionegro, Antioquia, por el crimen de Sofía Cadavid, la menor de 18 meses de edad que fue asesinada, al parecer, por su propio padre el pasado 17 de diciembre de 2020, la Alcaldía Municipal se pronunció al respecto.

Y es que de acuerdo al secretario de Familia, Salud e Integración Social de Rionegro, Jorge Rivas, desde que se conoció la desaparición de Sofía y posterior asesinato, «se hizo todo el acompañamiento a la madre de Sofía y el alcalde -Rodrigo Hernández- se comprometió en hacer un seguimiento estricto para que el Estado con sus organismos de Justicia y respetando la autonomía judicial, castigue al presunto homicida con las condiciones de nuestra normatividad jurídica».

Asimismo, Rivas detalló que han estado atentos a todo a lo que ha sucedido respecto a la niña Sofía y «a las intervenciones desde lo judicial que dependen es de nuestra justicia ordinaria», dijo.

Finalmente, el secretario manifestó que, desde la Alcaldía de Rionegro, «esperamos una sanción ejemplar para que nuestro niños y niñas estén seguros y no se vuelva a presentar un caso de estos en nuestro municipio».

«Me dijo que ya no me iba a entregar al niño que ya yo sabía lo que tenia que hacer, ósea prácticamente me dijo que tenía que vivir con él, lo que me dijo es que yo no iba a volver a ver al niño que si algo le llegaba a pasar yo era la responsable.» https://t.co/uulrQCy98S

— Minuto30.com (@minuto30com) February 16, 2022