El alcalde Daniel Quintero Calle se refirió durante el Consejo de Gobierno a las pruebas en seco que se llevarán a cabo el 26 de julio en el proyecto Hidroituango, lo cual representa el mayor hito de las obras, previo a la entrada en funcionamiento de las unidades de generación de energía uno y dos este año, ya que en las pruebas se evaluará el correcto funcionamiento de toda la represa.

“Esa represa que nosotros recibimos con escándalos de corrupción, el mayor detrimento patrimonial de un proyecto de infraestructura del país, totalmente destruida; a la que le metimos todo el corazón para sacarla adelante, ladrillo por ladrillo, centímetro a centímetro, inicia sus primeras pruebas”, dijo el alcalde de la capital antioqueña.

El proyecto hidroeléctrico que representará el 17 % de la generación de energía del país, además de representar ganancias de un millón de dólares diario por turbina, ayudará a que las tarifas de energía del país, las más costosas de los servicios públicos, reduzcan su costo.

Por otro lado, el mandatario local se refirió a la importancia de las pruebas en seco luego de todo lo que ha tenido que sortear el proyecto, incluida la emergencia del 2018 y por la cual la Fiscalía General de la Nación ya ha imputado a varios ex mandatarios y ex directivos que tuvieron injerencia en Hidroituango, señalando que estas representan un cambio de página para todos los antioqueños.

“Nosotros decidimos seguir adelante y vamos a seguir porque no vamos a dejar que una clase política corrupta que se unió para que los responsables pudieran salir impunes, entonces se puedan mantener en el poder de manera impune. Nosotros no hacemos eso. Somos muy eficientes, lo que no fueron ellos; somos muy cuidadosos, lo que no fueron ellos; somos ambientalistas, lo que no fueron ellos, y por eso el proyecto empieza a salir adelante”, dijo.

Una vez finalizadas las pruebas en seco, Hidroituango estará más cerca de iniciar operaciones y de cumplir uno de los objetivos que se trazó la ciudad en cabeza del alcalde Daniel Quintero Calle desde el inicio de su mandato en 2020, la cual también ha incluido la recuperación de más de $4 billones.