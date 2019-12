Alcalde Federico Gutiérrez reconoció que sí está interesado en aspirar a la Presidencia

Este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a varios temas previo a entregarle el cargo al alcalde electo Daniel Quintero Calle, y mencionó algunos temas de su futuro en la política.

Gutiérrez confirmó que, por lo pronto, tendrá un corto descanso y confirmó que seguirá vinculado a la política después de dejar la Alcaldía de Medellín, además confirmó en Blu Radio que sí le suena la posibilidad de ser presidente de la República.

“Tengo una cosa clara y es que me gusta el servicio público. Me he preparado para seguir trabajando por mi ciudad y por el país. Si se van abriendo espacios, llegaré hasta donde la gente me lo permita, hasta el cargo más importante o humilde”, aseguró el alcalde en el medio citado.

Además de la posibilidad de llegar a la Presidencia, Gutiérrez reconoció que sí le ofrecieron un alto cargo en el Gobierno, y resaltó el respeto que tiene por el actual presidente, Iván Duque, asegurando que “es un gran ser humano, una gran persona y ojalá como país aprendamos que no hay que acabar con el otro”.

“Vale la pena seguir trabajando. Esta es mi pasión y es lo que me mueve. Durante estos años trabajé muy duro, no hemos parado y me la jugué por Medellín y por su gente”, concluyó el mandatario local.