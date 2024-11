Luego del Consejo de Seguridad realizado en Medellín con el Ministro de Defensa y la cúpula militar y de policía, el Alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se refirió a su reunión previa con el Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño.

“Tuvimos una larga conversación donde yo le expresé mis dudas frente a lo que viene ocurriendo con el concepto de la paz total a lo largo del territorio nacional, pero que tengo una gran preocupación frente a los que están discutiendo en la cárcel de Itagüí”, dijo.

Le manifestó al Alto Comisionado que una cosa son las negociaciones con bandas criminales y otra dejar de combatirlas: “Medellín no puede depender de la buena voluntad que tengan unos jefes de estructuras criminales”, agregó Gutiérrez.

El mandatario dijo que como no habla ni hablará con los jefes criminales, le pidió al Comisionado de Paz, entregarles un mensaje: “Yo no hablo ni hablaré con ellos, me dedicaré a combatir las estructuras criminales ¿Tienen voluntad de paz? dejen de asesinar ya, dejen de robar ya, dejen de extorsionar, dejen de desplazar y dejen de reclutar a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Fico Gutiérrez recordó que se haría cargo de los más de 6 mil jóvenes, que hacen parte de las estructuras criminales y le expresó a Otty Patiño, que no está de acuerdo con la política del Gobierno Nacional, de pagar un millón de pesos a los jóvenes para que dejen de delinquir.

