Alcalde chileno se quitó la vida tras ser detenido por conducir ebrio

Jorge Roa, alcalde de la localidad chilena conocida como Florida, se quitó la vida tras escribir un último mensaje en Facebook relatando lo ocurrido el día que condujo ebrio y sobre su cargo como mandatario.

El mandatario se desempeñaba como alcalde de la localidad Florida desde 2012.

Entre los hitos que marcaban su desempeño como funcionario público, se encontraba su preocupación por la educación.

Por lo que al ser detenido conduciendo en estado de embriaguez, Roa afirmó que «ya no tenía autoridad moral para continuar con su mandato».

Por su parte, la presidenta regional del partido Democracia Cristiana, María Inostroza afirmó, “Para nosotros fue un camarada importante, que le entregó dignidad a los vecinos de Florida.»

«Nos acabamos de enterar de que se quitó la vida en su domicilio” concluyó Inostroza.

El suicidio tomó lugar en la mañana de este lunes, 12 de febrero.

Antes de este trágico suceso, el mandatario publicó en su cuenta de Facebook los incidentes ocurridos el día en que condujo ebrio.

La última publicación que realizó el alcalde chileno en Facebook

“Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar, y dar cuenta de ello.» Señalaba el mandatario en su publicación.

Continuó el mensaje de Jorge Roa, «Ocurrido los hechos, no hui, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles”,

Un suceso paradójico

Por otra parte, el sábado 12 de febrero el Alcalde Roa, comentó sentirse feliz porque parte de su familia había salido ilesa de un accidente de tránsito.

Según relata Jorge Roa, en la tarde fue invitado a un evento de solidaridad: Lugar en el que compartió con su comunidad y se tomó fotografías con ellos.

Horas después, tomó su vehículo personal y se dirigió esa noche a compartir con varias personas cercanas.

Según informes de medios locales, el funcionario, después de departir con sus amigos.

Se vio involucrado en un siniestro vial, razón por la que fue sorprendido por las autoridades mientras conducía bajo estado de embriaguez.

El mandatario aseguró en su última publicación de Facebook, “No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mi familia”.

Por su parte, el mandatario Roa tenía 68 años y se encontraba a cargo del municipio de Florida desde 2012.

El funcionario en tres oportunidades fue reelecto por su comunidad.

También había sido concejal de su localidad en dos periodos.

Roa era licenciado en educación básica y tenía una especialización en Administración Educacional.

La educación de las personas fueron las banderas que lo caracterizaron.

Finalmente, el mandatario aseguró en su publicación “Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso y no estoy bien ni física ni psicológicamente»

«Poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”. Alertó Roa en el mensaje.

El levantamiento del cuerpo fue hecho por un grupo de carabineros que acudieron hasta la vivienda del funcionario.

El informe preliminar descartó participación de terceros en este fallecimiento.

