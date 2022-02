«Colombia es una sola, no la dividamos»: alcalde de Barranquilla le respondió al de Cali tras pedir la sede de la Selección

Luego de que el alcalde de Cali -Jorge Iván Ospina- emitiera a través de sus redes sociales un fuerte comentario en el que pidió el estadio de la capital del Valle del Cauca como sede para la Selección Colombia que se encuentra casi que eliminada para el mundial de Catar 2022, el alcalde de Barranquilla -Jaime Pumarejo- le respondió.

Lo que le dijo el alcalde de Barranquilla al de Cali

Y es que en su momento, el alcalde Ospina, tras la derrota con Perú, tuiteó: «como todo Colombia, muy triste, sin el propósito de ser oportunista pero la Federación y FCFSeleccionCol deben saber que en el Pascual Guerrero le meteríamos el alma a estimular el equipo y no un turisteadero de cachacos arribistas», dijo.

Ante estas fuertes palabras, el alcalde Pumarejo no se quedó callado y en diálogo con Caracol Radio le respondió: «Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas para que vengan los cachacos arribistas, los que no son tan arriba, los que están abajo, los que están a la izquierda a la derecha y los que están sentados», dijo.

Asimismo, invitó a no dividir el país, «el mismo Jorge Iván puede venir cuando quiera, aquí no se les cierran las puertas, como esperamos que tampoco no nos cierren las puertas a los costeños, costeños y paisas. Colombia es una sola, no la dividamos», manifestó.

