VIDEO. Al ‘Bolillo’ no le preocupa que los hinchas del Junior estén presionando su salida

in

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, director técnico del Junior de Barranquilla, en un tono claramente de molestia, tras perder frente al DIM en el estadio Atanasio Girardot, habló del partido que vivió desde el banco.

De acuerdo con el estratega, el juego fue “un partido parejo, tuvimos un primer tiempo más importante que el segundo y después fue un partido parejo”, indicó.

De acuerdo con el estratega los cambios que implementó mejoraron, hablando en relación con el partido pasado.

Sobre la clave de la derrota que los tiene últimos en la tabla, manifestó que “Medellín la que tuvo la aprovechó, nosotros la que tuvimos no la aprovechamos y esa es la diferencia”, en relación muy seguramente, en especial, a la oportunidad de Pablo Rojas, que de frente con el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, no logró meterla.

En medio de la rueda de prensa al estratega se le preguntó sobre la presión de la hinchada Barranquillera que presiona su salida del Junior, a lo, palabras más, palabras menos, señaló que no es algo que le preocupa.

“La presión la he manejado toda la vida, manejé presión con selección por todo el país, por todos los países, y acá la presión es igual, piden la cabeza en dos partidos”, señaló.

A propósito de la ‘presión’, el entrenador ‘recordó’ que “cogimos un Junior que cuando llegamos estaba en el puesto 20, en trece partidos hicimos 22 puntos, casi entramos a octogonal”.

Finalmente manifestó que “yo no me pongo a pensar en eso ya”, hablando de la petición de su salida que hace un sector de la hinchada y agregó que “ahí las decisiones las toman son los dueños, no lo que se pueda hablar por ahí en la calle”.

Junior es último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2023 con dos partidos jugados y dos perdidos.

Más noticias de Deporte