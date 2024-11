Aida Victoria Merlano «¿Embarazada?»

En redes sociales y anunciando con una foto Aida Victoria Merlano «compartió lo que sería una noticia que cambiaría su vida».

En la tarde del miércoles 8 de mayo, la influencer Aida Merlano actual novia de Westcol y quien pasa por un novela jurídica. Sorprendió a sus 5.8 millones de seguidores con una foto en sus historias acompañada de una melodía al parecer de cuna. Con un vientre abultado y una cámara de video que sostiene en sus manos, Aida mira fijamente lo que grabó y encendió la redes sociales.

Anunciando que tiene «algo que contar a las 4:00 p.m.» el hype estaría centrado en que será mamá y el hijo que soñó al lado de Westcol viene en camino. Por lo que su condena podría cambiar o generar un motivo para solicitar benevolencia. Recordemos que la casa por cárcel es parte de lo que se espera, si es que el juez toma otra determinación. «Esto podría ser una campaña y fake de uno de sus proyectos».

Dudas de embarazo

Precisamente los internautas que no dejan caer una; comenzaron a especular que si esto era una estrategia para salir del problema y condena considerando que es una gran jugada. «Si sale embarazada no va presa. Es inteligente», «Se preñó para ganar casa por cárcel», «Si se embarazó es porque es culpable, o si no, no te deja nada que solucionar», «los problemas judiciales causan estreñimiento y colon inflamado, eso es lo q va a contar«, «ella dijo que ni iba a tener hijos hasta que se solucionara lo del proceso legal. La gente le cree es todo a los influencers».»Ya pasó con Alina Lozada y todo fue mentiras«.

Por el momento todos están esperando la dichosa transmisión o anuncio donde se espera que Westcol, sea parte de esta noticia.

Embarazada en canción

Hace unos días, Aida había participado en un video del cantante Esteban Rojas donde la temática era la cárcel. Una coincidencia que puede ser premonitoria o ajustada a su anuncio. «La prisión, un flagelo que ha impactado a innumerables familias en Colombia sin importar su estatus socioeconómico, incluida la familia de Aida Victoria Merlano. La elección de Aida Victoria como protagonista fue acertada, ya que ella comprende de primera mano las situaciones y emociones relacionadas con tener seres queridos privados de la libertad, e incluso enfrentarse a la posibilidad de perder la propia libertad» decía el comunicado del artista de la canción «Demasiado para mí«.

Aida Victoria en video temático de cárcel

