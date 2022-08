Piden comenzar trámites para que Aída Merlano sea extraditada de Venezuela

in

El 9 de agosto la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la última audiencia contra la excongresista Aída Merlano, espacio en el que la Procuraduría solicitó que la condenen como “coautora del delito de violación de los topes o límites de gastos en su campaña al Senado 2018-2022” y que sea extraditada a Colombia.

La Procuraduría argumentó que en la investigación en contra de Aída Merlano se determinó que “recibió más de $8.300 millones, por lo que superó el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral, que para su caso era de $ 884 millones”.

Conforme a lo expuesto por el órgano de control, al hacer esto violó los “principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia”, por lo que solicitan su condena, que contempla una pena de cuatro a ocho años.

De aceptarse la solicitud, la condena se sumaría a la que ya tiene Aída Merlano, que fue condenada a 11 años y 4 meses de presión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Sin embargo, esta no cumplió su condena sino que en octubre de 2019 se fugó y posteriormente se supo que estaba en Venezuela, pero como Colombia en ese momento no contaba con relaciones diplomáticas con el país vecino, no podía ser extraditada.

Ahora, con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro y su decisión de retomar las relaciones con Venezuela, la Procuraduría solicita que comiencen los trámites para que esta sea extraditada a Colombia porque “se cumplen los requisitos legales para realizar el requerimiento”

