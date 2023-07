in

Por medio de redes sociales han denunciado un caso de maltrato animal en el municipio de Maceo, Antioquia.

El lamentable caso se dio con una perrita que fue amarrada, golpeada y ahogada hasta matarla. La can de melena negra dejó huérfanos a cinco cachorros que apenas tienen 10 días de nacidos.

“Me siento muy triste y confundido, no es posible que se siga matando a seres sintientes y con derechos como nosotros (…) El llamado es a no matarlos. Y si no los puede querer, entonces deja que ellos sigan su camino”, escribieron a través de Facebook para dar a conocer el doloroso caso.

Se pudo conocer que la perrita conocida como La Negra apareció muerta en una quebrada, de acuerdo con el líder social y animalista que hizo la denuncia.

“No existe, ni existirá una Razón para callar sus vidas… La persona o personas que hacen estos actos de maltrato animal. Recibirán su castigo y pido que no seamos indiferente con éstos actos…”, expresó el líder social de Maceo por medio de su cuenta de Facebook.

