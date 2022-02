¡Águilas Doradas cayó derrotado ante el Tiburón!

in

Águilas Doradas viajo a Barranquilla para enfrentar a Junior en un juego vibrante, donde se planteo de igual por lo menos en la primera parte que estuvo llena de emociones.

Fredy Hinestroza abrió el marcador tras pase de Homer Martínez, Christian Marrugo empareja el juego 10 minutos más tarde por medio de penalti.

Sobre la media hora de compromiso Miguel ángel Borja anticipa al arquero en una pelota filtrada por Cetré y aprovecha para poner de nuevo al frente al Junior de Barranquilla.

En el complemento Felipe Jaramillo pone un pase para dejar a Juan Peñaloza frente a la portería pero ante el remate del extremo, Sebastián Viera se agiganta.

Ficha técnica del compromiso

→ Junior 2 – 1 Águilas Doradas

Fecha 5 Liga Betplay 2022-I

Estadio Metropolitano de Barranquilla

Árbitro Yadir Acuña

→ Junior: Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Homer Martínez, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza; Edwuin Cetré, Fredy Hinestroza y Miguel Borja.

Entrenador: Juan Cruz Real.

Cambios: Daniel Giraldo por Yesus Cabrera (min. 60), Omar Albornoz por Fredy Hinestroza (min. 60), Fabián Ángel por Fabián Sambueza (min. 73), Carmelo Valencia por Edwin Cetré (min. 80), Fabián Viáfara por Nilson Castillón (min. 80).

Amarillas: Nilson Castrillón, Fredy Hinestroza y Daniel Giraldo.

Rojas: no hubo

Goles: Fredy Hinestroza (min. 11), Miguel Ángel Borja (min. 30).

→ Águilas Doradas: Juan David Valencia; Mateo Puerta, Oswaldo Henríquez, Nicolás Lara, Yoni Mosquera; Felipe Jaramillo, Jean Pestaña, Cristian Marrugo; Juan Díaz, Jhonier Blanco y Marco Pérez.

Entrenador: Leonel Álvarez.:

Cambios: Juan Peñaloza por Yoni Mosquera (min. 45), Jader Quiñones por Jean Pestaña (min. 45), Jeisson Quiñones por Nicolás Lara (min. 64), Jhon Miranda por Juan Díaz (min.64), Juan Ávalo por Felipe Jaramillo (min. 76).

Amarillas: Juan Peñaloza, Nicolás Lara y Mateo Puerta.

Rojas: no hubo

Goles: Christian Marrugo (min. 21)- penalti.

Próximos encuentros

→ Águilas Doradas vs América

Estadio Alberto Grisales

Sábado 12 febrero – 8:15 pm

→ Once Caldas vs Junior – 6:10 pm

Estadio Palogrande de Manizales

Sábado 12 febrero – 6:10 pm

