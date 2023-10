Agoniza en Itagüí el Hospital Departamental San Rafael

En Itagüí y Antioquia toda, parece que poco importan los hospitales y la salud de millones de Antioqueños. Así lo deja ver la denuncia que me hacen llegar desde Itagüí, rotulada con el título de este artículo:

“Frente a la situación crítica que la salud atraviesa en nuestro departamento, el Hospital San Rafael de Itagüí se está llevando la peor parte, ya que actualmente pasa por una crisis que arrastra de años anteriores.

En este momento la crisis le está golpeando fuertemente con consecuencias gravísimas para la institución, empleados y pacientes. Somos testigos de que la administración ha escalado la situación a la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, Ministerio de Salud, sector bancario, pero la respuesta indolente siempre es que no hay recursos. Con extrañeza se observa que a los demás hospitales departamentales se les ha entregado recursos y ayudas.

El hospital San Rafael de Itagüí no aguanta más, no hay insumos y medicamentos; a los empleados contratados por agremiaciones y contratos de prestación de servicios, se les adeuda varios meses.

A esto se le suma la alianza autorizada por la Junta Directiva y la Secretaría de Salud con Angiosur que ha generado problemas internos en el hospital, quedando esclavizado y a la merced de lo que Angiosur quiera.

No es justo cómo el hospital San Rafael de Itagüí se encuentra, olvidado por el gobierno departamental, estamos en crisis. Exigimos al señor gobernador que ayude a quien depende de él, no es solo el hospital de Bello, La María.

En nombre de todos los empleados y usuarios del hospital Departamental San Rafael de Itagüí, pedimos ayuda económica para comprar medicamentos, insumos para laboratorio, para aseo y desinfección del hospital, mantenimiento y para pagar al personal que muchos con sus familias están aguantando hambre; si no hay respuesta del gobernador, nos veremos en la obligación de cesar totalmente las actividades y entrar en paro permanente.

De las cinco aseguradoras que el hospital le presta servicio, cuatro de ellas hace cuatro meses no genera ningún pago, han pasado más de tres años y la Gobernación se ha hecho la de oídos sordos.

No es justo, todos unidos por el San Rafael de Itagüí, exigimos soluciones inmediatas, somos salud, somos una comunidad, no más agonía, no más indolencia, no más indiferencia, son muchas las familias sacrificadas, personal del hospital y pacientes”.

La queja, dice claramente: “Somos testigos de que la administración ha escalado la situación a la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, Ministerio de Salud, sector bancario, pero la respuesta indolente siempre es que no hay recursos”.

¿Dónde está el lema de “Unidos”, que pregona la gobernación de Aníbal Gaviria? ¿Para la salud, no nos unimos?; ¿dónde está «Colombia Potencia de la Vida” que pregona el gobierno Petro? ¿Para qué tanto cacareo con la salud y su reforma, si dejamos morir lo poco que tenemos?

Por lo visto, el querido e histórico Hospital Departamental San Rafael de Itagüí, tendrá que esperar agonizando a que llegue un gobierno que piense en la salud, en la gente, en la vida, porque al presente le quedó grande Antioquia y parece que en su incapacidad manifiesta, la salud lleva la peor parte.

Para hoy Lunes 23 de octubre, los estamentos del Hospital San Rafael de Itagüí, anuncia un «Gran Plantón», en el cual participará, me imagino, toda la ciudadanía itaguiseña, porque la muerte de un hospital, es de las cosas más tristes y más denigrantes de un gobierno departamental que predica «Unidos por Antioquia» y de un gobierno nacional que sale a decirle al mundo que Colombia es “Potencia de la vida”. No sabemos de la vida de quién.

Agrego esta tarjeta de denuncia e invitación, porque me parece la mayor vergüenza de una democracia, de un gobierno local y nacional que botan miles de millones de pesos, pregonando en costosos programas de “propaganda”, con la cual quieren comprar la opinión y el buen nombre entre los ciudadanos, mientras los hospitales, como en este caso, se mueren y, en definitiva, entendemos que para ellos, la salud y el bienestar de los ciudadanos, poco o nada les importa.

