Agmeth Escaf y María Fernanda Carrascal protagonizan lío en el Pacto Histórico

En la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, a menos de un mes de comenzar su legislatura, ya se ven problemas, uno de ellos protagonizado por la representante María Fernanda Carrascal y su compañero, también de la Cámara, Agmeth Escaf.

El lío se dio en el marco de la elección del presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que se encarga de los temas relacionados con lo laboral, los sindicatos, la seguridad social y prestaciones, el estatuto del servidor público, la recreación, deportes, salud, organizaciones comunitarias, vivienda, economía solidaria, asuntos de la mujer y de la familia.

Agmeth Escaf fue elegido para asumir el cargo, lo cual desató la polémica cuando su compañera de bancada, María Fernanda Carrascal, expresó que este “pasó por encima” de lo que asegura que se había acordado en la Colombia Humana y el Pacto Histórico para que ella ocupara ese puesto.

#CámaraInforma Ha sido elegido como presidente de la #ComisiónSéptima el representante @agmethescaf del @PactoCol como vicepresidente el representante Hugo Alfonso Archila del @PartidoLiberal 🗞🗞🗞 pic.twitter.com/kveuOWH3aT — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) August 3, 2022

Para apoyar sus argumentos publicó la captura de una conversación de WhatsApp en la que se dice que Agmeth Escaf hizo un acuerdo con los liberales, los de Cambio Radical y el Centro Democrático, reuniendo 12 votos que lo llevarían a la Presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara.

Les presento al nuevo manguito: @agmethescaf. Pasó por encima de la @ColombiaHumana_ y @PactoCol para quedarse con la Presidencia de la Comisión Séptima, hizo acuerdos por debajo de mesa con Conservadores, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. Ganó con los 12 votos. pic.twitter.com/GeH03qjQ1f — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) August 2, 2022



Por lo anterior, Carrascal calificó a Escaf como “el nuevo Manguito”, refiriéndose a Jonatan Tamayo, quien llegó al Congreso con el partido Alianza Social Independiente y el apoyo de Gustavo Petro y luego fue acusado de “traidor” por tener una relación mucho más cercana con el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque, de los que esperaban que fuera opositor.

Agmeth Escaf le responde a María Fernanda Carrascal

Luego de la representante María Fernanda Carrascal expresara su opinión acerca de la elección de Agmeth Escaf, este comenzó a responderle con diferentes trinos en Twitter donde la desmiente y le hace un llamado por trabajar juntos.

Primero publicó una foto de ambos y se dirigió a ella aseverando que “no puede ser que por perder una elección cambies tan rápido de parecer”, para luego aclarar que su postulación a la Presidencia de la Comisión Séptima fue anunciada desde la mañana del martes y “no hubo nada debajo de la mesa ni a última hora”.

Volvamos a esto, Mafe. Es lo más sano para nuestro partido, para nuestra coalición y para nuestro país ya que trabajaremos juntos en la Comisión Séptima. No puede ser que por perder una elección cambies tan rápido de parecer. 🤜🏼💥🤛🏾#ElPactoEsColombia pic.twitter.com/W79DvjGBJJ — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 3, 2022

En cuanto a que lo compararon con Manguito, recalcó que promoverá una reforma laboral y que no tiene nada parecido a Tamayo porque no se ha pasado “a la orilla opuesta”, no ha votado en contra de las “reformas progresistas” ni se ha sumado a la bancada uribista.

Finalmente, aseveró que “perder una elección ante otro que cautivó más votantes no debería ser motivo para llenarse de ira y acudir a la difamación” y que debe haber “menos yo/yo/yo, más patria”.

