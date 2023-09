VIDEO: El agarrón entre Jennifer Pedraza y Hollman Morris en foro sobre reforma a la salud

in

Jennifer Pedraza y Hollman Morris terminaron agarrados, en una discusión generada en un foro donde se discutía el articulado de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El evento estaba liderado por el Ministerio de Salud en Bogotá, con la participación de congresistas y miembros del sector salud, moderados por el periodista Hollman Morris.

Todo transcurría en calma, pero cuando fue el turno de la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, finalizó con fuertes críticas contra el periodista Hollman Morris, subgerente de televisión de RTVC.

“Antes de irme, quiero expresar que me retiro de este panel porque es una decepción para mí que un Gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris, una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género. Hoy, las víctimas que lo han denunciado, no se sienten reparadas”, expresó.

Y agregó: “¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denuncias en muchos casos por violencias basadas en género? Obviamente, hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran, pero este es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así”.

La respuesta de Morris, luciendo calmado, fue hablar de la salud mental de la congresista: “Yo lamento profundamente este incidente, ministro Guillermo Alfonso. Como estamos en un foro de salud, la salud mental es importante, muy importante, yo he venido siendo…”, dijo Morris siendo interrumpido por otra de las panelistas.

La representante a la Cámara por Santander, Erika Sánchez, dijo: “Permítame, pero yo pido respeto, si no también tengo que acudir a la solidaridad de género y me retiro. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada, yo le pido, de verdad, señor ministro, equipo del Ministerio, nos hacen una invitación es para que hablemos de la reforma a la salud que es un derecho fundamental, pero si el moderador va a hacer referencia directa a mi compañera, lo siento mucho, debatiremos en el Congreso, están todos bienvenidos e invitados para que escuchen las intervenciones de nosotros”, aseguró.

Otro que también pidió respeto, fue el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, quien le dijo a Morris: “doctor Hollman, usted sabe que nunca lo ataqué, a propósito de la situación personal que usted vivió, pero sí tengo que rechazar la alusión a la salud mental de la representante Jennifer Pedraza; esa no puede ser su respuesta”.

