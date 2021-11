Adriana Lucía revela con video el sexo de sus dos bebés

La cantante Adriana Lucía le contó a sus fans que está esperando la llegada de dos niñas, a través de un video publicado en Instagram la artista contó que espera gemelas.

«Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba “mamando gallo” y me reí, pensando que era una broma pero me miró a los ojos y me dijo: “se lo juro por mi mamá que es verdad” y fue allí en donde supimos que la felicidad venía multiplicada», detalló la artista.

Recordemos que la cantante está casada con Felipe Buitrago, con quien ya tiene un hijo, Salomón.

‘Una nueva alegría’, así es el nombre de la canción que la famosa compuso en honor a sus bebés y la acompañó con una grabación en la que aparecen su esposo y su hijo.

“Siento una nueva alegría, hoy un soplo de vida nace dentro de mí. Siento una nueva esperanza, agua vuelve a correr, agua vuelve a correr”, se le escucha cantar a Adriana Lucía.