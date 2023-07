Video. Adriana Franco confirmó que volverá a dar vida a la mamá de ‘Betty, la fea”, en la nueva temporada

in

Buena noticia para los fans de “Betty, la fea”; Adriana Franco quien se ganó a miles de colombianos con su carisma, volverá a las pantallas en la nueva entrega de la serie.

“Doña Julia” es uno de los personajes más importantes, ya que es la mamá de la protagonista. Pese a que casi todo el elenco volverá a formar parte de la nueva versión, Franco seguía teniendo a los fanáticos cruzando los dedos.

Durante una entrevista con el programa ‘Bravíssimo’, la actriz Adriana Franco, recordó con emoción la novela: “El presidente Andrés Pastrana, el día que terminamos ‘Betty, la fea’, lo primero que me dijo cuando entré al coctel de despedida en el Canal RCN fue: ‘Venga, la mamá más famosa de Colombia’, y me abrazó… Eso me quedó sonando mucho”, dijo en el medio mencionado.

Tras las dudas de si Franco volvería a formar parte del elenco en la nueva entrega, afirmó: “La mamá de Betty no puede faltar, el mundo la ama, entonces sí, voy a estar”.

