VIDEO. Adres le ha entregado 7,8 billones a la EPS Sanitas

La EPS Sanitas no tiene excusa para no pagarles a sus proveedores y a las clínicas y hospitales, así lo señaló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, después de señalar que en lo corrido del año a esta empresa promotora de salud le han entregado 7 billones 800 mil millones de pesos, por el aseguramiento de sus afiliados.

De acuerdo con Jaramillo, es necesario que la EPS aclare hacia donde se desvían los multimillonarios recursos que recibe por el pago de UPC, teniendo en cuenta que por ley deben ser invertidos en garantizar los servicios y el suministro de medicamentos, porque según sus palabras, no se entiende cómo le adeuda 400 mil millones de pesos a Cruz Verde, su dispensador de medicamentos.

El ministro Jaramillo dijo, además, que lo que está sucediendo con Sanitas y Cruz Verde es la clara muestra de la necesidad de prohibir la integración vertical de las EPS con sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud, porque mientras las clínicas de su propiedad reportan utilidades superiores a los 230 mil millones de pesos, adeudan más de un billón de pesos a proveedores y clínicas privadas.

“No tienen excusa para no pagar, el Gobierno está al día con el pago de recursos, no se les adeuda nada, este año se les han girado 7,8 billones de pesos, entre ellos 500 mil millones por recobros y presupuestos máximos. Es curioso que mientras las empresas del conglomerado reportan multimillonarias ganancias, no les pagan a los proveedores y a las clínicas y hospitales que no son de su red propia”, aseguró el ministro Jaramillo.

