El Concejo aprobó adición presupuestal para programas sociales en Medellín

Fue aprobado en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 137 de 2023, por medio del cual se adiciona el Presupuesto General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia 2023.

Los excedentes financieros ascendieron a $101.617.179.833, provenientes del Aeropuerto Olaya Herrera de la vigencia 2022 por valor de $5.239.692.968 y el superávit generado en la vigencia de 2022 por valor de $96.377.486.865.

El concejal Jaime Roberto Cuartas, coordinador ponente explicó que, el superávit se presenta todos los años debido a que se presenta mayor recaudo de recurso que gastó, en esta oportunidad, se acordó que los recursos sean destinados para cubrir programas y proyectos sociales de la ciudad.

Entre ellos, está el fortalecimiento de la red pública y mejoramiento en el acceso a los servicios de salud; prestación de servicios educativos por cobertura y educación sin barreras, para la atención integral del programa Buen Comienzo; asistencia técnica de la Casa de la Memoria y atención de víctimas de conflicto a través de la Secretaría de la No Violencia; desarrollo de eventos de ciudad de cultura; protección animal; agregó el Corporado.

Indicó que este fue un ejercicio de priorización y conciliación, lo cual permitió tener un pliego de modificaciones que recoge los intereses de las comunidades y las observaciones de Concejales del Distrito.

Por su parte, el concejal ponente Simón Pérez Londoño, cuestionó que $8 billones de pesos de presupuesto para la vigencia 2023 no sean suficientes para abrir las bibliotecas todo el año y poner en riesgo la realización de la Fiesta del Libro, rechazando la narrativa que se construye sobre la falta de recursos ya que no es coherente con la asignación presupuestal del superávit.

Afirmó que la ciudad no se puede malacostumbrar a esperar nuevas transferencias y recursos para la educación y la cultura, son temas que deben tener una derrama de por lo menos el 3 por ciento del presupuesto y estar en el primer lugar de la agenda.

A su turno, la corporada ponente Ismaria Zapata, subrayó que, no tiene sentido que se vote sin saber a qué y cómo se va a ejecutar el presupuesto. Si no se tiene información y elementos para el control político de los recursos, no se pueden respaldar estrategias políticas para que el mandatario local tenga libertad y deliberadamente les dé uso, máxime cuando arrastra tantos actos de corrupción.

Concejales que tomaron la palabra durante la sesión, cuestionaron que este debate se diera en este momento del año, a pesar de conocer que ya se tenía dicho recurso, en especial en un ambiente de pérdida de confianza en la gestión de la Administración y considerando que esta ha sido la administración con mayores transferencias de EPM y recaudo por el pago de impuestos.

Hicieron un llamado para que los programas sociales tengan presupuesto suficiente que asegure la continuidad, independencia en su funcionamiento y contratación del personal durante todo el año. Es inaudito que se tengan desfinanciadas las universidades públicas del Distrito, entidades como el Parque Arví, programas de adulto mayor y Buen Comienzo, entre otros; Medellín vive una crisis social que desbordó al Estado hace mucho tiempo, afirmaron.

Cabildantes que manifestaron su respaldo al Proyecto de Acuerdo, explicaron que, lo hacen motivados por el drama que viven las familias que necesitan de la atención de los programas que presentan desatención, como la UAI. De otro lado, quienes rechazaron la iniciativa, justificaron su decisión por los actos de corrupción y las formas de contratación que no les genera credibilidad en la gestión actual del Distrito.

Finalmente, se refirieron al cierre del Hospital Infantil Concejo de Medellín, entidad que sufre un déficit por cerca de $1.000 millones por falta de pagos a profesionales y especialistas quienes desde febrero no reciben pago alguno. Solicitaron se active un plan de salvamento que se planee con rigor técnico, profesional y garantice la no interrupción del servicio.

El secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, explicó que, los recursos que se solicitaron serán para solucionar los déficits de algunas secretarías, con éstos se financiarán programas como la UAI y algunas instituciones educativas. Además, se buscarán alternativas para financiar al Parque Arví, el Hospital Infantil Concejo de Medellín, aunque esto requiere facultades y el apoyo de Concejales.

La comunidad que intervino en la sesión, exigió se garantice el derecho a la educación inclusiva, y se mejoren las condiciones en las que se ofrecen servicios a los niños, niñas y familias que lo requieren.

