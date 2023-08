RCN TV adelantará serie de «Rigo» la historia de Rigoberto Urán

Se hablan de movimientos rápidos en la Televisión Colombiana en el Canal RCN donde Rigo, llegaría antes de lo esperado.

«Tía Alison» la historia del Canal RCN que se estrenó esperando quitarle rating a Caracol, no cuajó como esperaban y todo debido a que la historia de «Romina Poderosa» está candente por la trama de acción además que «Yo Me Llamo» pegó con toda en esta nueva oportunidad con la llegada de Pipe Bueno sumado a Amparo Grisales «Me Erice» y el Maestro Escola, quienes discuten siempre para elegir al doble perfecto, le pegan a Master Chef. La Tía se quedó vestida 5.3 de rating y el realitie gastronómico 5.4 frente a los enfrentados «Yo Me Llamo» 12.3 y «Romina» 7.4 lo que hace moverse rápido con Rigo que tiene adelantada las grabaciones, encajando perfecto para reemplazar a Master Chef Celebrity y robarse de rating o correr para que «la Casa de los Famosos Colombia» esté lista en 4 meses como segundo producto poderoso del Canal RCN con Juan Pablo Urrego, Robison Díaz, Julian Román y otros actores que en los promos de expectiva de la Serie biográfica, que tiene previsto 80 episodios «que a los 14 años Rigo frente al ataúd de su padre, Rigo hizo tres promesas que ha tratado de cumplir con su mejor esfuerzo: Cuidar de su madre y hermana menor, terminar el bachillerato y pedalear hasta el fin del mundo». Recordando según la sipnosis de venta internacional que a los 19 años, se convirtió en el ciclista más joven en el máximo nivel del ciclismo mundial. «Se ha caído muchas veces, pero se ha levantado para seguir ascendiendo las montañas del mundo». Gracias a su biografía publicada el 1 de septiembre de 2020 que cuenta apartes de su vida que no había contado antes, el Canal RCN tiene la oportunidad de presentarlas en pantalla con mucho humor y costumbrismo como se ve en los promos filtrados en redes.

PROMOS EXPECTATIVA RIGO CANAL RCN



EL RATING QUE MUEVEN CADA NOCHE LOS CANALES EN COLOMBIA



