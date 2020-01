Adam Sandler reaccionó de la mejor forma posible al ¡NO! ser nominado al Óscar

El actor Adam Sandler reaccionó de forma épica al darse cuenta que no fue tenido en cuenta dentro de los nominados al Óscar 2020.

Adam descrestó con su protagónico en la cinta ‘Uncut Gems‘ y muchos pensaron, incluso él, que iba a ser uno de los actores honrados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, pero no sucedió, se quedó por fuera de la lista de nominados y él mismo se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de Twitter.

“Malas noticias: Sandman no recibe amor de la Academia. Buenas noticias: Sandman puede dejar de usar trajes de gala. Felicitaciones a todos mis amigos nominados, especialmente a ‘mamá'”, escribió el actor refiriéndose a su gran colega y amiga Kathy Bates, que fue nominada a Mejor actriz de reparto por su interpretación en ‘Richard Jewell‘.

Bad news: Sandman gets no love from the Academy.

Good news: Sandman can stop wearing suits.

Congrats to all my friends who got nominated, especially Mama. pic.twitter.com/o1Ep3E7GRB

— Adam Sandler (@AdamSandler) 13 de enero de 2020