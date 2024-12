Ciudad de México, 18 feb (EFE).- Asociaciones civiles de oposición de la alianza ‘Unid@s’ realizaron este domingo la ‘Marcha por nuestra democracia’ en decenas de ciudades para denunciar los riesgos que afrontan las elecciones por la violencia del narcotráfico y las reformas constitucionales del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Nos prometió una gran cantidad de cosas que no cumplió. Soy de los conversos, voté por él y me di cuenta que nos engañó. (…) Le pediría que deje de aliarse con el narco y que no se meta en las elecciones, pero hay otras mil cosas que mejorar como seguridad o sistema de salud", dijo a EFE en el Zócalo de la Ciudad de México, Juan Carlos Grandío, del Estado de México.

Como él, alrededor de 90.000 personas acudieron a la plaza -según datos de la Secretaría de Gobernación-, donde se encuentra el Palacio Nacional, residencia del presidente López Obrador, a protestar en contra del mandatario y dada la cercanía de las elecciones de junio de 2024.

"Es la tercera marcha a la que vengo para protestar en contra del abuso y de la cooptación de las instituciones que nos costó mucho trabajo hacer como contrapeso al poder. Yo creo que ha destruido el país y ha hecho polarización de la gente, no ha sido un gobierno positivo desde luego", dijo Tatiana, de la Ciudad de México.

Esperanza a pesar de las cifras

El 55 % de los mexicanos aprueban la gestión del presidente en el último mes de 2023, según reportó en enero una encuesta de un diario nacional.

Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo, tiene una preferencia del 51,6 % de la población, mientras que Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición de la oposición, Frente Amplio por México, tiene un 43,6 %.

Sin embargo, los entrevistados reafirmaron su convicción de que es posible la victoria de Gálvez. "Sí hay posibilidades, no hay mucho que elegir, nos vamos a ir con la democracia y esperar a que todo esto se transforme", dijo Nancy García, otra manifestante.

"Van a estar muy difíciles porque el Gobierno no va a permitir que se vote en contra. Va con todo a tratar de detenerlo, me da temor, va a haber desde robo de urnas y en segundo lugar el narco en provincia no va a permitir que la gente vote y si vota va a decirles que por Morena", sentenció Maritza Gómez.

Mientras, en Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, en un ambiente festivo y amenizado por bailables y una banda de guerra, la marcha convocó a unas 10.000 personas que se reunieron en la Plaza Juárez, cercana al centro histórico, de acuerdo con cifras difundidas por la Unidad de Protección Civil.

'Cielito lindo' en contra de López Obrador

Vestidos de rosa y ondeando la bandera mexicana, los asistentes gritaban '¡México, a votar!' y entonaron la popular canción 'Cielito lindo' además de portar pancartas con leyendas como 'Nuestra democracia no se toca'.

Malena Díaz Muñoz, maestra de primaria, dijo a EFE que acudió a la marcha para pedir al gobierno federal que permita “elecciones limpias” y defender la democracia pues está en juego el futuro del país.

“No queremos que AMLO (Andrés Manuel López Obrador) se meta en la elección, no queremos una dictadura. Que se respete al Instituto Nacional Electoral (INE) y el voto de todos los mexicanos, eso queremos”, señaló.

En Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, alrededor de 1.500 personas participaron este domingo en la Marcha por la Democracia, que se convirtió en un mitin cuya parte central fue el discurso de presidente del INE, quien fue precedido por jóvenes que hablaron en contra de las propuestas del gobierno que buscan desmantelar el estatus electoral actual.

Javier Piñón, líder del movimiento 'Sí por México' en Ciudad Juárez, señaló que es muy necesario que la juventud se involucre porque con estas propuestas en juego hay dos futuros completamente distintos para México: uno con democracia y otro con un Gobierno controlando el sistema electoral.

Respetar la democracia

En Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos marcharon para exigir al gobierno respetar las reglas de la democracia y garantizar los resultados de las próximas elecciones, así como la autonomía del INE.

La marcha estuvo encabezada por la expriista Beatriz Pagés, quien demandó un INE independiente y confiable, así como que blinde los comicios del crimen organizado.

En la movilización participaron unas 12.000 personas, según Protección Civil, que arribaron a las instalaciones de la Macroplaza en donde se realizó un pronunciamiento.

“Les decimos a los autoritarios, a los que creen ser dueños de toda la verdad y de nuestro voto, a los que llevan cinco años destruyendo el país y las instituciones que aquí están los ciudadanos y que no pasarán. Llegamos a esta Macroplaza para advertir una emergencia nacional”, dijo.

Aseguró que el Gobierno federal quiere robarse la democracia de los ciudadanos para hacerlos esclavos de un régimen dictatorial.

“Quieren hacer de México una Nicaragua, una Cuba, una Venezuela”, pronunció en medio de los gritos de desaprobación de los presentes, en su mayoría personas adultas.

Por: EFE