Acuerdo pre-nupcial de Marc Anthony con Nadia sale a la luz dejando claro sobre aspectos legales de separación en caso que ocurra.

Según el programa de TV «El Gordo y la Flaca«, el cantante Marc Anthony no estaba de acuerdo con firmar documentos. Pero pudieron más los consejos de sus abogados y hermanos del artista para llevar acabo el acuerdo pre-nupcial en donde se establece que Nadia Ferreira, recibirá $25.000 dólares mensuales hasta que se case con otra pareja o tenga una estable. El cantante de 55 años y ella de 24 se aman según se vio en una gala donde él, le dedicó «Tu amor me hace bien» con la frase «Me Vuelves Loco«. Por lo que algunos recordaron que fue el mismo tema que escribió y dedicó a «J Lo» en el pasado. En el acuerdo de separación si llega a pasar, se establece que si tienen más hijos será la corte la determine el monto de manutención en este caso de Marco y otro hermano (si llega a nacer).

«AMO A MI FAMILIA ME VUELVES LOCO» MARC ANTHONY

https://www.tiktok.com/@palabrasdelalma/video/7298310313865317638?is_from_webapp=1&sender_device=pc

El Dato: La dedicación de «Tu me haces bien» en Puebla para Nadia, tuvo una variación que muchos notaron seguramente por lo de Jennifer López. Se refirió a «Nadia como bellita en lugar de Lola«. Al ser este el cuarto matrimonio de Marc Anthony, que se inicio con Dayanara Torres, la actriz y cantante Jennifer López y la modelo Shannon De Lima. Se establece que tiene varios acuerdos por sus hijos y ex esposas.

