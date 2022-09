«Quiero una reingeniería de instituciones para cumplir el acuerdo de paz con las Farc»: Presidente Petro

in

El Presidente Gustavo Petro pidió este miércoles al nuevo Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz), Pablo Francisco Pardo Velasco, aplicar un proceso de reingeniería en todo el sistema de instituciones encargadas del tema de la paz para cumplir con los acuerdos suscritos con las Farc.

En el acto celebrado en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde posesionó a seis funcionarios más, el Jefe de Estado señaló que “lo que si yo quiero es una reingeniería de todo eso, porque lo que tenemos es que cumplir el primer punto del acuerdo de paz y este Gobierno lo va a cumplir”.

Luego de tomar el juramento de Pardo Velasco como nuevo funcionario de su administración, el Mandatario explicó que “me he encontrado en la administración un laberinto de instituciones en el tema de la paz en Colombia. Creo que es un mecanismo para no hacerla. Ninguna tiene la capacidad para volver realidad los acuerdos de paz con las Farc, ninguna. No se construyeron para cumplir los acuerdos”.

Sin embargo, enfatizo el Presidente, “el mandato popular que nos confirió el estar en este Palacio sí nos lo demanda. Quienes ganaron, a diferencia del plebiscito anterior, fueron los que consideran que hay que cumplir el acuerdo de paz”.

Al respecto, añadió que esas instituciones, a su juicio, no cumplen con la tarea en comendada debido a que “primero, porque están todas aquí cerca de este Palacio, o cerca. Segunda, porque no tienen presupuesto. Tercera, porque son dispersas. Cuarta, porque solo tocan temas marginales de los acuerdos”.

Como ejemplo citó las dificultades que ha encontrado en establecer un monto preciso para adquirir más de 3 millones de hectáreas de tierra fértil y entregarla a los campesinos y –dijo– “nadie supo. Nadie se había hecho la pregunta. Ninguna institución de esas laberínticas, de las que estoy hablando, se había preguntado cómo se hace para cumplir con el primer punto del acuerdo”.

El Presidente Petro reiteró que con base en sondeos en las regiones se ha llegado a una cifra aproximada para adquirir las tierras, frente a lo cual agregó: “En las regiones calculan que una hectárea está entre 10 y 20 millones de hectáreas. Eso significa que el primer punto del acurdo de paz está entre 30 y 60 billones de pesos”.

En ese sentido, exhortó a los colombianos a hacer “el esfuerzo, no en gastarnos la plata en la guerra, sino en la paz. Y la paz empieza por gastarse un dinero público en compras de tierra fértil que equivalgan a tres millones de hectáreas para cumplir el primer punto”.

Con el nuevo Director de Fondopaz se posesionaron Carlos Fernando García Manosalva, como Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia; el Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, Stalin Antonio Ballesteros García; los superintendentes de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos; y de Vigilancia y Seguridad Privada, Sneyder Alfonso Manzur Arrieta; el Director General de la Unidad Administrativa Especial del Sector Defensa, José Reyes Rodríguez Casas; y el Liquidador de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz.

