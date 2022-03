in

La actriz colombiana Yesenia Valencia contó entre lágrimas lo que sintió luego de que le entregaran la maleta destruida en el aeropuerto de México.

Según la famosa, le ha pasado en varias ocasiones que le han revolcado su maleta sin ningún consentimiento y se la entregan destruida, al parecer solo ocurre cuando viaja a México.

“Me estoy sintiendo tan mal, tan mal, tan ultrajada que necesitaba decírselos”, afirmó y pidió ayuda para que en el aeropuerto El Dorado o el de México en el que vivió esa situación le den una explicación, a lo que agregó: “Estoy segura que le debe pasar a mucha gente”. dijo la actriz en medio de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Yesenia Valencia contó que la maleta tenía un aviso que decía «bag security» y era porque no se podía cerrar, le habían dañado el cierre.

“Cuando saqué mi maleta del plástico estaba destrozada, dañaron el cierre, abierta, la habían esculcado. Les juro que me estoy sintiendo como violada. Yo no sé si uno puede sentirse tan vulnerado en sus derechos”, manifestó.

En medio de la grabación, la actriz dice que quiere una explicación para saber motivo de la ‘destrucción’ de su maleta. “Me ha parecido súper duro y [pido] que el aeropuerto El Dorado o el aeropuerto de México me den una explicación porque me siento super violada porque siento que no merezco esto”, concluyó.

