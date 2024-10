Actriz paisa referente en Hollywood está de visita en Medellín y ha compartido en familia estos días de vacaciones.

La actriz paisa Isabella Gómez o como algunos la recuerdan como «Elena Álvarez· en la serie original de Netflix «One Day at a Time«​​​ está en la capital antioqueña y pasa desapercibida. Fue a través de una fuente que nos compartió que siguiéramos sus redes y así nos enteramos. «Pocos saben que es paisa» y sus logros en Hollywood son importantes al compartir con figuras como Rita Moreno y el productor Norman Lear creador de las más importantes comedias de los Estados Unidos, quien falleció este año. Isabella tiene en su historial series y películas con gran acierto siendo «One Day at a Time» la que le dio un gran reconocimiento por Netflix. El reto de «Elena Álvarez» fue grande ya que en el guión el personaje descubre su lesbianismo. Serie que logró 4 temporadas y su primer capítulo se emitió en el 2017 donde Gloria Estefan es productora del mismo al narrar las incidencias de una familia latina en USA. Un privilegio como actriz entrar por la puerta grande al lado de leyendas.

Isabella Gómez la actriz paisa «Un Día a la Vez»

Isabella Gómez recuerda su paso con una leyenda de la TV

El pasado 6 de diciembre ante la muerte del escritor y productor Norman Lear, la actriz Isabella Gómez, expresó su tristeza por la perdida de la leyenda. «Me gusta pensar que tenía un vínculo especial con Norman, pero sé que cientos de personas se sienten así. Ese es el tipo de hombre que era. Te hizo sentir especial, te hizo sentir visto. Eso es lo que hizo por millones en todo el mundo, década tras década. Cambió el curso de la historia y cambió toda mi vida. Soy mejor persona por haber conocido a Norman Lear. Soy más consciente, curioso, empático y estoy mucho más inclinado a levantarme y luchar. Norman me hizo sentir que yo también podría cambiar el mundo. Me hizo sentir que yo era digna de interpretar a un personaje como Elena Alvarez. Me hizo sentir que yo era una parte importante de su legado, su legado que alteraba el mundo. He oído a docenas de personas decir esto a Norman a lo largo de los años y ahora lo diré y lo digo en serio. Norman, tú me criaste. Conocerte no es solo amarte, sino ser infinitamente inspirado por ti. No hay palabras para el inmenso orgullo y gratitud que siento al saber que llegué a estar en esta tierra al mismo tiempo que tú y hacer lo que más nos gusta juntos. Qué privilegio. Qué honor. Gracias por todo, especialmente por darme una segunda familia y por llevarnos a todos tan hermosos. Ser tu «nueva hija» es mi mayor logro y espero llevarte conmigo y vivir una vida que te haga sentir orgullosa hasta que podamos vernos de nuevo. Te amo más allá del más allá. Donde quiera que estés, espero que estés mejor ahora, mi dulce amigo».

Isabella Gómez su pésame por Norman Lear

Isabella ha estado en varios sitios en Medellín, la última historia muestra su paso por el Centro Comercial El Tesoro y estos días finales, al lado de su padre los pasará en una finca. Ella está feliz y la conexión con la ciudad se volverá más seguido «ya que su padre vive en la capital antioqueña». Su carrera como actriz para el 2024, le augura grandes proyectos que pueden ser consultados en sus redes y bio en IMDB digitando su nombre. Allí aparece «Isabella Gomez nació en Colombia. Es una actriz, conocida por One Day At A Time (2017), Los Primeros de la Clase (2021) y Initiation (2020)».