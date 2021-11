«Me quedan dos meses», reconocida actriz se despide de sus fans

La actriz Isabel Torres revela que le han dado dos meses de vida y se despide de sus fans.

A través de un video la protagonista de la serie ‘Veneno’ anunció que su estado salud es delicado, ya que el cáncer de pulmón que sufre se ha extendido a todo el cuerpo de forma irreversible.

«Mi último video…», escribió a modo de título bajo el desgarrador clip de despedida que colgó en las redes la actriz española.

En la grabación afirmaba que era último video “porque he estado muy malita (…) He tenido más de metástasis en los huesos y por eso estoy ingresada en el hospital. En principio me han dado 2 meses de vida, vamos a ver si lo supero bien y si no lo supero pues también. La vida es así”, expresó.

La actriz lleva dos años enferma, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que la obligó a medicarse con corticoides.

Por lo que en el último clip afirmó que «Ha aparecido una lesión nueva en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo», explicó Isabel Torres.

«Me duele muchísimo, me duele mucho, mucho, mucho, pero bueno es lo que hay. Quería darles las gracias por todo lo que han hecho por mi y que la vida es tan bonita y hay que vivirla», afirmó pese a todo.

