Actos aéreos como el realizado en Medellín no deben suspenderse, aseguró la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez

Luego del lamentable hecho en el que perdieron la vida dos militares de la Fuerza Aérea, en el país se comenzó a hablar, entre otras cosas, si se debían suspender o no este tipo de actos aéreos, y una de las opiniones más importantes la entregó la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien pidió que se sigan ejecutando, a pesar de lo ocurrido el pasado domingo 11 de agosto en Medellín.

Según lo reseñó La FM, la mandataria señaló que, aunque es un hecho doloroso, la culpa no es directamente de lo que ellos hicieron: “hay revistas aéreas permanentemente en el mundo; el hecho de que haya un accidente, no quiere decir que lo malo está en la revista”. Además, indicó que en el hecho específico presentado después del desfile de silleteros, aseguró que “alguna falla de seguridad hubo y eso es lo que hay que revisar, porque este tipo de hechos no se pueden volver a presentar”.

Ramírez también aprovechó para demostrar, como todos los colombianos, el dolor que sintió al ver lo sucedido: “no entiendo qué pasó, esto es demasiado doloroso; nuestros militares están siempre haciendo tantos esfuerzos por servirle a este país, que lo que necesitan en estos momentos es que los acompañemos de todo corazón”.