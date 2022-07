Actor porno cuenta su experiencia tras contraer viruela del mono

Por medio de Twitter, el actor del cine para adultos Silver Steele relató cómo le ha afectado la viruela del mono, pensó que su caso «era leve».

El pasado sábado, 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional por el actual brote de viruela del mono, como también es conocido el brote.

Esta enfermedad ha logrado expandirse a 75 países, y hasta ahora se han detectado un poco de 16 mil contagios en todo el planeta. Europa es la región más afectada.

Hace poco el actor porno mencionó que le aparecieron algunos síntomas pero desaparecieron al poco tiempo, sin embargo, en dos semanas los síntomas se agravaron. Además, el tratamiento ocasionó que empeoraran otras enfermedades que ya tenía.

Day 15 of MonkeyPox. Thought I would share a video so you all could see how they look now. I’m also calling for viewers to show compassion and kindness to people going through this… it could be you. People can feel alone in this. Reach out and be a friend if you know someone! pic.twitter.com/oDNchwcv8U

— SilverSteele – SHARE MY STORY #monkeypox (@TheSilverSteele) July 25, 2022