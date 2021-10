¿La virgen María? Actor asegura que en penca de sábila le apareció imagen religiosa

A través de sus redes sociales, el actor Juan Pablo Barragán aseguró que se le apareció un santo en una penca de sábila.

Con un video aseguró que en una de las hojas de penca de sábila le apareció imagen religiosa. Con la corta grabación fue acompañada con este escrito: «es verdad y me parece lindo. Amor y bendición pal Parche».

“Aunque ustedes no lo crean, en esta hermosa sábila se me apareció, no sé si es nuestro señor Jesucristo o la virgen María. ¿Sí o no que parece como un santo? Pues el que lo vea, lo bendigo”, dijo el actor.

El actor se atrevió a decir que la imagen podría ser de Jesucristo o la virgen María.

«Ahora habrá una “nuestra señora de la sábila», «Es una señal. Enderece su camino… o te vas pal inferno…», «Ay que bonito», «Amen…. si tiene pura estampa de la virgen bendiciones», son algunas de los comentarios que se pueden leer en el post.

Actor dice que se le apareció imagen religiosa