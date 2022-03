Video: ¡Viejo verde! Joven denuncia caso de acoso sexual por parte de un conductor de Indriver que la manoseó

in

Una joven denunció a través de su cuenta de Twitter el acoso que sufrió por parte de un conductor de la plataforma Indriver, quien en videos quedó evidenciado de cómo la manosea sin su consentimiento.

Por medio de sus redes sociales, la joven expresó: «abro hilo de como un conductor de indriver me estaba tocando sin mi consentimiento, (adjunto videos).

Ayer a las 11:40pm solicité un servicio de Indriver, cuando llego el carro el señor abrió la puerta de adelante (si se me hizo raro) pero en fin no le preste atención».

Durante el viaje, aseguró que el señor «empezó a decir muchas cosas, y me empecé a sentir muy incomoda sin embargo ya le había escrito a unas amigas para que estuvieran pendiente, a mitad de camino empieza a tocarme la rodilla pero levemente, la verdad yo ya estaba mal, tenia miedo…», sostuvo en su cuenta de Twitter.

tenía miedo, el iba reduciendo la velocidad en una parte muy oscura se notaba que el quería detenerse, sentía que si le decía que por favor no me tocara se pusiera agresivo, le escribí a mis amigas, llame a mi mami a decirle que ya estaba apunto de llegar… pic.twitter.com/IN5yq1AMx9 — blanquita❤‍🔥✨ (@Whitejuss) March 15, 2022

La joven grabó el acoso del conductor de Indriver

Ante esta incómoda situación, la joven se las ingenió para grabar sin que él se diera cuenta, para dejarlo en evidencia. «Más adelante empezó a cogerme la pierna, y me decía que cuando me tocaba sentía muchas cosquillas, yo cogí mi celular y empece a disimular que escribía pero estaba grabando ( cuando el veía que tenia el celular, dejaba de tocarme) realmente yo quede en shock, no sabia que decir», explicó.

Sin embargo, pese a que estaba muy asustada, narró que no quería pedirle que parara por miedo a que tomara una reacción violenta ante ella. Al final, la llevó a la casa, y al día siguiente la llamó buscándola, y como no tenía el número de él guardado le contestó.

Para leer más noticias de Colombia, ingrese aquí.