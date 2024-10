Acosador de Shakira afirma que es su esposo ante Juez y deja perplejos al juez además de oficiales que escucharon sus palabras.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

Al compadecer ante un tribunal para escuchar detalladamente las multas y cargos impuestos por un juez Daniel Valtier, acosador de Shakira dijo que ella era su esposa. Mientras se leía cada detalle su comportamiento fue cambiando a hasta que expresó “tenemos que hablar, ella es mi esposa”, increpando al juez. Todo esto porque la advertencia fue clara «que no se le permitiría establecer ningún tipo de contacto con Shakira». Por lo que el acosador movía sus manos antes las cámaras para que le dieran la palabra. Lo que generó malestar entre los jurados y público presente en la audiencia.

Toda la historia del acosador de Shakira en medios

Los cargos y «locura» por Shakira

Daniel John Valtier llegó a la casa de Shakira y al no pagar un taxi las acusaciones de acoso de fraude fue detenido. A esto se suma sus publicaciones en redes sociales como acosador, no fueron desestimadas y motivaron su arresto. Por lo que la multa que inicialmente que era de $50.000 dólares, se subió a $102.000 dólares de fianza al afirmar que era «su esposo». Ya que el juez le recriminó que era falso. En los documentos policiales se le imputa como acosador el enviar regalos no solicitados, entre chocolates, botellas de vino, flores y peluches a la residencia de Shakira a finales de diciembre y principios del 2024.

En sus publicaciones en Instagram, Valtier sostenía estar casado con la artista y formar una familia con ella. “Cuando me case con Shakira, voy a adoptar a los niños. Ella quiere ser americana como su padre y compartir el resto de su vida conmigo”, se lee en post de Instagram.

Lee más noticias de entretenimiento.