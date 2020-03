¡CASI QUE NO! A Luisa Fernanda W le aceptaron la segunda tutela contra Nicolás Arrieta y él tendrá que disculparse

Luisa Fernanda W no descansó hasta hacer retractar a Nicolás Arrieta y lo logró, pues la segunda tutela que le interpuso surgió efecto y el youtuber se tendrá que disculpar.

El pleito legal entre Luisa y Nicolás , al parecer, terminó a favor de la instagramer paisa, pues la segunda tutela que puso prosperó y dio como resultado que Arrieta tiene que eliminar o editar los videos donde arremete contra “la w” y disculparse o retractarse sobre el tema, tal como publicó el abogado de la joven en redes sociales.

Arrieta no se quedó callado y en sus redes sociales anunció que acatará la orden que se le impone, pero no ha perdido oportunidad para seguir polemizando, pues en su cuenta de Twitter ha hecho un video “prueba” de sus disculpas donde se le ve su sátira e ironía y ha publicado algunas “referencias” del abogado de Luisa.

Pero seriamente: Unas disculpas para llenar el ego de alguien en un video no me afectan en lo absoluto ni me molesta, pero lo que me parece más importante y relevante de todo esto es haberle dado tanta visibilidad y que no caigan más personas en cosas de ese tipo.

— Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) March 14, 2020