VIDEO. “Acaba de nacer otro nuevo hincha de Atlético Nacional”, así anunció “René” el nacimiento del hijo de Jhon Duque

Mientras el verde paisa disputaba el partido de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en una clínica nacía otro nuevo hincha de Atlético Nacional, así lo contó el propio René Higuita.

El ‘nuevo hincha’ es hijo del centrocampista Jhon Duque, jugador verdolaga titular en la nómina que en la noche de este jueves 3 de agosto venció 4-2 a Racing Club de Avellaneda.

El ‘loco’ se encargó de anunciar en video la buena nueva para el verdolaga. “Jhoncito chapo chao, arranque, arranque que ya nació el bebé, felicitaciones”, le dijo René.

El jugador, apenas quitándose el uniforme tras el compromiso esperaba a quitarse el vendaje mientras René lo acosaba. “No no no se quite nada, váyase así”, animaba el ‘loco’ a Duque, tras el emocionante momento.

“Bueno les cuento, acaba de nacer otro nuevo hincha de Atlético Nacional, el hijo de Jhon Duque”, dijo visiblemente emocionado el ídolo verdolaga, mientras el profesor Francisco ‘pacho’ Maturana decía que aún no se sabía de quién iba a ser hincha.

La divertida polémica fue cerrada por el exguardameta verdolaga. “Le damos la camiseta mañana y ahí lo abrochamos”, agregó Higuita en el emocionante momento vivido en el camerino verdolaga.

