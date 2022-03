Abuelita se declara fan de Silvestre, «siempre lo tengo aquí en el corazoncito», dijo

Ana castro, es una abuela de 109 años de edad que se ha robado cientos de ‘likes’ en las redes sociales, luego de contar que es fan de Silvestre Dangond.

El cantante Guajiro, al enterarse que era merecedor de tan puro amor, publicó en sus redes sociales las palabras que le dedicó la abuelita.

En la grabación ella le dice, «él es el amor de mi vida, después de mi familia, Silvestre Dangond. Dios me lo cuide, me lo bendiga; le de vida y salud a Mi ‘Silve’. Lo quiero, lo amo y lo adoro. Sin ningún interés porque él por allá y yo por acá y siempre lo tengo aquí en el corazoncito».

Las palabras llegaron al corazón de Silvestre quien no dudó en responderle, «mi querida Ana Castro, escúchame, mírame bien, no es como dices tu que yo por acá y tu por allá. Quiero que sepas que he visto todos tus videos y no sabes la emoción que me produce verlos, ver la seguridad que me hablas».

Este intercambio de admiración fue sellado con una fotografía de los dos que fue tomada luego de una de las presentaciones del cantante.

