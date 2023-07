VIDEO. ¡Indignación! Abuela muestra el maltrato que recibe su nieta, por parte de la madrastra en Cúcuta

En cámaras de seguridad quedó registrado como una mujer maltrata física y emocionalmente a una niña menor de 5 años. Este registro sirvió para que la abuela de la menor denunciara a través de redes sociales lo sucedido, con la esperanza de encontrar ayuda.

En la grabación se ve el momento en que esta mujer, quien sería la madrastra de la niña, está sentada en una silla dándole la comida. Sin embargo, la menor, no quiere recibirle, momento en el que esta adulta agarra el palo que le quita al recogedor para amenazar y golpearla.

Teniendo este video, la abuela de la niña escribe en su cuenta de Instagram: “Me atrevo hacer esta denuncia pública, mi nombre es Chiquinquirá Castellano, abuela de la niña Mayreth Valentina Ramírez Merino, el cual está siendo maltratada por su madrastra Yuri Katherine Manrique. Ya acudí a comisaría de familia”

Esta publicación generó en poco gran indignación y se volvió tendencia, logrando que varias personas reconocidas de Colombia han comentado con el ánimo de hacer justicia por la menor.

Como se puede leer, la mujer ya acudió a la Comisaría de Familia y presentó el caso, pero lamentablemente no ha obtenido una respuesta favorable. “Solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se dio a conocer a Bienestar Familiar”

La abuela de la menor quiere pedir la custodia de su nieta, para cuidarla pequeña.

“La verdad me encuentro súper desesperada por mi nieta, no me dan solución, solo citas y más citas y temo por la vida de mi niña. Por favor, quiero hacer esto viral, si alguien puede ayudarnos. Hay que hacerlo viral, esto no puede seguir sucediendo. Los niños no se maltratan”

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha conocido de una respuesta por parte del Bienestar Familiar, sin embargo en pocas horas varios medios de comunicación y personas famosas y del común se han unido para difundir a manera de denuncia lo sucedido, para de alguna manera ayudar a la menor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiquinquira castellano (@mayret875)

Vea más noticias de Colombia.