VIDEO: ¡Qué gran corazón! Abuela se ganó la lotería y compartió el premio con el hombre que se la vendió

Un noble y admirable gesto tuvo una abuela de 86 años de edad, quien se ganó la lotería y decidió compartir el premio con el hombre que le vendió el boleto.

Y es que la mujer ingresó un día a la tienda, y el empleado le insistió de que comprara el boleto, cuyo premio mayor era de $500.000 dólares. Según indicaron medios locales, la abuela identificada como Marion Forrest, le prometió al hombre que si se ganaba la lotería compartiría el premio con él.

Días después, la abuela llegó a la tienda con un sobre con $150 dólares y dos globos, para compartirle a emotiva noticia de que había ganado $300 dólares en la lotería, por lo que decidió cumplir su promesa y compartirlo con él.

El hecho se hizo viral en redes sociales, luego de que los nietos de la abuela compartieran su noble gesto a través de las redes sociales.

86-yr-old Marion went to convenient store earlier this week & cashier encouraged her to buy lottery ticket because the big win was $500,000.00 She said,“okay if I win, I will take care of you!” Marion kept her word,She split her winnings with cashier & surprised him with balloons pic.twitter.com/viDQvlQ2mU

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) January 6, 2022