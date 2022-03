OMS pide que se garantice el acceso a una píldora abortiva con fines médicos

in

Tras unas semanas de que la Corte Constitucional aprobara la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, la Organización Mundial de la Salud -OMS-, publicó nuevas directrices sobre el aborto, con el fin de proteger la salud de las mujeres y niñas.

“Poder obtener un aborto seguro es una parte crucial de la atención de salud,» ha explicó Craig Lissner, director Interino de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS. «Casi todas las muertes y lesiones resultantes del aborto no seguro son totalmente evitables. Por eso recomendamos que las mujeres y las niñas puedan acceder a servicios de aborto y planificación familiar cuando los necesiten”.

Dichas directrices establecen más de 50 recomendaciones, entre las cuales, se establece que los trabajadores de la salud se repartan las funciones con el fin de lograr abortos seguros. Además, los sistemas de salud deben garantizar el acceso a píldoras abortivas, con el fin de que los países deban asegurarse de que todas las mujeres y niñas puedan acceder a la información necesaria sobre el aborto.

“Por primera vez, las directrices incluyen también recomendaciones sobre el uso, cuando proceda, de la telemedicina, que ayudó a facilitar el acceso a los servicios de aborto y planificación familiar durante la pandemia de covid-19″, señala la OMS en un comunicado.

Por otro lado, la OMS insiste, según la evidencia, que restringir el acceso al aborto, no reduce el número de prácticas que se realizan en el mundo. Por el contrario, hay más probabilidades de que las mujeres sean empujadas a realizarse estos procedimientos no seguros.

“Los datos son claros: si se quiere prevenir los embarazos no deseados y los abortos no seguros, hay que proporcionar a las mujeres y las niñas un paquete completo de educación sexual, información y servicios de planificación familiar precisos y acceso a una atención de calidad para el aborto”, indicó la doctora Bela Ganatra, jefa de la Unidad de Prevención del Aborto No Seguro de la OMS.

