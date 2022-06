¡Atención! Piden anular el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación

in

Una solicitud fue enviada a la Corte Constitucional, en la cual se solicita que se anule el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24, y que fue aprobado el 21 de febrero del presente año.

La solicitud fue elevada por la Universidad de La Sabana, y en ella se cuestiona desde la forma como se realizó la votación para aprobar la despenalización del aborto, la cual tuvo 5 votos a favor y 4 en contra, incluyendo el voto del conjuez Julio Andrés Ossa,

Además, manifiestan que, contrario a lo decidido por el tribunal, no había ningún mérito para hacer un pronunciamiento de fondo sobre la demanda presentada por el movimiento Causa Justa, la cuál precisamente motivó la decisión del fallo.

La solicitud en contra de la despenalización del aborto, fue presentada por los docentes Ana María Idárraga Martínez, Juana Inés Acosta López y Fabio Enrique Pulido Ortiz, quienes cuestionaron el voto del conjuez Ossa, tras manifestar que él estuvo de acuerdo con que se despenalizara el aborto hasta la semana 13 de gestación, por lo que para ellos, este voto no sería a favor sino en contra de de la despenalización del aborto en la semana 24 de gestación.

“Dado que la sentencia C-055 de 2022 resuelve un juicio de constitucionalidad y no un juicio de conveniencia, la aclaración de voto del conjuez es en realidad un salvamento de voto, porque él no estuvo de acuerdo en que sea inconstitucional la penalización hasta la semana 24 de gestación, se lo manifestó así a la Sala y de hecho, la propia Corte en el comunicado señala que quienes acompañaban la ponencia no le dieron cabida”, señalaron.

Por el momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado al respecto sobre esta solicitud.

