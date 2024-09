Abogado penalista asegura que la captura de Nicolás Petro fue ilegal

Luego de ver el video filtrado de la captura de Nicolás Petro, el abogado penalista Iván Cancino asegura que el procedimiento fue ilegal.

En una entrevista con Infobae Colombia, el experto explicó que hubo una vulneración a la intimidad del hijo del presidente Gustavo Petro y a su pareja Laura Ojeda.

Las imágenes fueron publicadas por la Revista Semana e incluso la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación para establecer quién filtró el video del procedimiento en medio del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente.

“Sí hay violaciones, entrar al cuarto donde está una mujer embarazada con personal masculino y no darle de manera inmediata privacidad es violar su dignidad; así mismo entrar al baño donde está el semidesnudo sin posibilidad de fuga es violar su dignidad. Eso no significa que haya sido presionado para su procedimiento posterior. Pero su captura sí era ilegal”, escribió Cancino en su cuenta de X.

Según el abogado, hubo varias irregularidades: “Cuando Nicolás está en el baño, no pueden metérsele al baño, no pueden ‘a la brava’, porque solo pueden hacerlo si ven que hay un motivo que a todas luces no se ve, de que él tratara de huir”.

En el video se escucha a Laura Ojeda pedir que se salgan para que poder vestirse, pero no sucede inmediatamente y le dicen que se cambie ahí, mientras ellos se quedan en el baño con Nicolás.

Incluso un integrante del CTI le dice al capturado que se ponga la ropa interior por debajo de la toalla y sin cerrar la puerta del baño.

Laura Ojeda, compañera de Nicolás Petro no debió ser grabada y menos desnuda

El abogado aseguró que no debieron grabar a la mujer porque no era ella el objeto de la diligencia, menos estando desnuda: “No pueden decirle: ‘Ay, tranquila, yo me meto al baño con el señor, mientras él se alista’. Tampoco mantenerle la puerta abierta a una persona que está saliendo del baño, semidesnudo, cuando no hay absolutamente ningún riesgo de fuga o de ataque”.

Sobre lo que se escucha en medio de la diligencia, cuando un agente del CTI dice que la Policía Nacional está interrogando sobre el procedimiento, el que lidera la captura responde que “Eso no es competencia de ellos, estamos en una diligencia de allanamiento y registro, cumpliendo la orden de un fiscal, no tenemos por qué darles explicaciones a ellos”.

Ante esto, Iván Cancino aseguró que los integrantes del CTI que por Nicolás Petro ser una persona “protegida por su cargo” y el hijo del presidente, la Policía tenía toda la competencia para indagar sobre la situación:

“Es una violación de garantías muy grave. Uno puede perder la libertad, pero no la dignidad. No pueden entrar ultrajando a una persona, independientemente de quien sea, de esa manera”, precisó.

Al final, el jurista aclara que aunque hubo irregularidades y los funcionarios podrían verse inmersos en investigaciones, no se puede hacer nada sobre la captura o el proceso penal.

