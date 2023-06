VIDEO: Firma del abogado Abelardo De La Espriella, hizo alianza con bufete español

Con la presencia de socios, clientes y empresarios antioqueños, De La Espriella, firma del abogado Abelardo De La Espriella, presentó la alianza estratégica iniciada con la empresa española Fuster Fabra Abogados.

Al evento también asistió Andrés Barreto, quien anteriormente fue Superintendente de Industria y Comercio, y Superintendente de Sociedades, y ahora se desempeña como el director general de De La Espriella Lawyers.

“Esperamos no solo compartir nuestra experiencia jurídica y empresarial para con nuestros socios y aliados, sino poder abrirle un mercado también a nuestros amigos en Medellín en el continente europeo, de la mano de Fuster Fabra, fortalecer nuestra áreas de servicio aquí en Colombia, y por supuesto presentar esa nueva era que ha señalado el doctor Abelardo De La Espriella”, dijo el director general.

Por su parte, Ignacio Fuster Fabra, socio, codirector y cofundador de Fuster Fabra Abogados, dijo que esta será una alianza que beneficiará a ambas partes:

“Entendemos que esta alianza aporta mucho a la parte europea representada por nuestra firma, como a la parte hispanoamericana y en particular colombiana por parte del doctor De La Espriella y el doctor Barreto a su cabeza. Entendemos que no es solo una vocación a servicio per se sino aportar soluciones a problemas que surgen día día a los clientes y que necesitan no sólo un acompañamiento sino además un servicio especializado que le pueda dar una cierta tranquilidad a la hora de desarrollar sus negocios”, mencionó.

Así las cosas, el abogado Abelardo De La Espriella, ya cuenta con piso empresarial y jurídico en Colombia, Estados Unidos y ahora España.

