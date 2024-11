Concord (EE.UU.), 23 ene (EFE).- La mayoría de los puestos de votación de las primarias presidenciales en Nuevo Hampshire (Estados Unidos) han abierto ya sus puertas con todos los ojos puestos en la pugna republicana entre Donald Trump y Nikki Haley.

La ley electoral en Nuevo Hampshire establece que los colegios deben abrir antes de las 11:00 hora local (16:00 GMT), aunque la gran mayoría opera desde bastante más temprano (entre las 06:00 y las 08:00).

De hecho, los puestos tienen permiso para abrir a partir de la medianoche, una tradición con la que normalmente cumplen tres pequeños pueblos del norte del estado cerca de la frontera con Quebec, pero que en esta ocasión tan solo ha seguido uno de ellos, Dixville Notch.

En Dixville Notch el puesto de votación abrió a la medianoche y cerró minutos después cuando los seis habitantes censados del pueblo habían votado.

Nikki Haley se llevó todos los votos del pueblo, una pequeña victoria sobre Trump, quien es en realidad el gran favorito de las primarias.

La ley electoral también indica que los colegios pueden cerrar entre las 19:00 y las 20:00 hora local (00:00 GMT y 01:00 del miércoles)

Los resultados se conocerán a partir de las 20:00 hora local, cuando cierren los últimos puestos de votación.

Las de Nuevo Hampshire son las primeras primarias propiamente dichas de este ciclo electoral en Estados Unidos, que empezó la semana pasada para el Partido Republicano con los caucus de Iowa.

En Iowa, el expresidente Donald Trump quedó primero con un 51 % de los votos, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,2 %), la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley (19,1 %) y el empresario Vivek Ramaswamy (7,7 %).

Por el camino, tanto DeSantis como Ramaswamy han abandonado las primarias y apoyado a Trump, por lo que el expresidente y Haley se han quedado solos en la contienda.

En las primarias republicanas de Nuevo Hampshire hay en juego solo 11 delegados de los 2.429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato ganador a mediados de julio en Milwaukee.

La ley electoral de Nuevo Hampshire también indica que las suyas tienen que ser siempre las primeras primarias del país en cada ciclo electoral.

En esta ocasión, los demócratas han querido cambiar su calendario de primarias para restarle importancia a Nuevo Hampshire, donde el ahora presidente, Joe Biden, quedó en quinta posición hace cuatro años.

No obstante, el estado ha convocado igualmente la elección, en la cual Biden no participa, no cuenta con el reconocimiento del partido y en la que no se repartirán delegados.

Por: EFE